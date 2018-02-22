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Шахраї взялися за київських автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:42
Пропонуємо до обговорення:
У Києві з'явилася нова схема шахрайства.
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R2
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Додано: Чет 19 кві, 2018 06:42
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
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yevgenmuza
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