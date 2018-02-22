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Шахраї взялися за київських автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:42
Пропонуємо до обговорення:
У Києві з'явилася нова схема шахрайства.
Дивися повний текст Шахраї взялися за київських автомобілістів
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R2
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Додано: Чет 19 кві, 2018 06:42
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
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yevgenmuza
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:09
Даже на банковскую карту... Интересно посмотреть статистику пополнений, чтоб можно было оценить рентабельность подобного предприятия.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:09
yevgenmuza написав:
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
ипать ты гений... у нас парковок охраняемых хватает на всех, да? а главное на этих самых парковках машины не портят и не угоняют...
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bogdanfc
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:10
yevgenmuza написав:
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
ни кому так не надо. люди должны зарабатывать законным методом деньги а не шантажом.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:55
По номеру карты отпределяется банк, куда катается жалоба на мошенничество
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:03
bogdanfc написав: yevgenmuza написав:
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
ипать ты гений... у нас парковок охраняемых хватает на всех, да? а главное на этих самых парковках машины не портят и не угоняют...
Товарищ, твоя собственность - это твои проблемы и, покупая машину, сам должен думать, куда ты её будешь ставить. Парковок охраняемых достаточно, не надо рассказывать байки. Никто не хочет за них платить, а если и готов платить, то не готов идти больше 50 метров до неё. Всем на халяву государство обязано место во дворе предоставить, а если не предоставило, значит можно на тротуаре, газоне и пешеходном переходе парковаться. Строй парковки значит, покупай паркоместо, нет возможности - продавай машину и катайся на общественном транспорте.
Востаннє редагувалось yevgenmuza
в Чет 19 кві, 2018 08:07, всього редагувалось 1 раз.
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yevgenmuza
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:04
yevgenmuza написав:
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
Т.е. если вечером по дороге домой у вас "попросят закурить", то так вам и надо? дома ведь надо сидеть в такое время, а не сОваться по улице?
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r_skrypnik
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:09
yevgenmuza написав:
Товарищ, твоя собственность - это твои проблемы и, покупая машину, сам должен думать, куда ты её будешь ставить. Парковок охраняемых достаточно, не надо рассказывать байки. Никто не хочет за них платить. Всем на халяву государство обязано место во дворе предоставить, а если не предоставило, значит можно на тротуаре, газоне и пешеходном переходе парковаться. Строй парковки значит, покупай паркоместо, нет возможности - продавай машину и катайся на общественном транспорте.
Согласен с тем, что собственность обязывает. Машинам не место на тротуарах и во дворах. Но это ни на грамм не оправдывает вымогательства с порчей чужого имущества
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:09
r_skrypnik написав: yevgenmuza написав:
Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.
Т.е. если вечером по дороге домой у вас "попросят закурить", то так вам и надо? дома ведь надо сидеть в такое время, а не сОваться по улице?
Когда я иду вечером домой, то я закон не нарушаю и никому не мешаю, а те, кто ставят свои машины как попало в неположенных местах в угоду своему комфорту и в ущерб остальным людям, да, так им и надо.
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yevgenmuza
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