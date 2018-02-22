Шахраї взялися за київських автомобілістів

Faceless написав:yevgenmuza написав:Товарищ, твоя собственность - это твои проблемы и, покупая машину, сам должен думать, куда ты её будешь ставить. Парковок охраняемых достаточно, не надо рассказывать байки. Никто не хочет за них платить. Всем на халяву государство обязано место во дворе предоставить, а если не предоставило, значит можно на тротуаре, газоне и пешеходном переходе парковаться. Строй парковки значит, покупай паркоместо, нет возможности - продавай машину и катайся на общественном транспорте.
Согласен с тем, что собственность обязывает. Машинам не место на тротуарах и во дворах. Но это ни на грамм не оправдывает вымогательства с порчей чужого имущества
Согласен, не оправдывает. Но законные методы в этой стране не работают. Патруль на вызов не приезжает, а даже если и приезжает, то ничего сделать, якобы, не может. Поэтому, если эти вымогатели способствуют тому, что автохамы получат наказание, пусть даже таким способом, то приходится констатировать, что я буду этому рад.