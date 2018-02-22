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Шахраї взялися за
київських автомобілістів

Шахраї взялися за київських автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:11

  Faceless написав:
  yevgenmuza написав:Товарищ, твоя собственность - это твои проблемы и, покупая машину, сам должен думать, куда ты её будешь ставить. Парковок охраняемых достаточно, не надо рассказывать байки. Никто не хочет за них платить. Всем на халяву государство обязано место во дворе предоставить, а если не предоставило, значит можно на тротуаре, газоне и пешеходном переходе парковаться. Строй парковки значит, покупай паркоместо, нет возможности - продавай машину и катайся на общественном транспорте.

Согласен с тем, что собственность обязывает. Машинам не место на тротуарах и во дворах. Но это ни на грамм не оправдывает вымогательства с порчей чужого имущества


Согласен, не оправдывает. Но законные методы в этой стране не работают. Патруль на вызов не приезжает, а даже если и приезжает, то ничего сделать, якобы, не может. Поэтому, если эти вымогатели способствуют тому, что автохамы получат наказание, пусть даже таким способом, то приходится констатировать, что я буду этому рад.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:22

yevgenmuza

Приятно встретить человека, который:
Честно платит все налоги,
Никогда не выбросит мусор мимо урны
Всегда убирает фекалии за своей собакой
Никогда не переходит улицу в неположенном месте
Вовремя оплачивает все счета
Не изменяет жене
Занимается воспитанием детей
Чистит зубы не реже двух раз в день
И т.д. и т.п.

Жалко только, что вместо закона он руководствуется революционной целесообразностью... Так бы ангел просто...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:23

Если бы*** паркует свои машины на газоне, несмотря на многочисленные просьбы этого не делать, вандализм вполне уместен и приветствуется.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:32

  Polly написав:Если бы*** паркует свои машины на газоне, несмотря на многочисленные просьбы этого не делать, вандализм вполне уместен и приветствуется.

А вы уверены, что пострадали только те, кто паркуется на газонах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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