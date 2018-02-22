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Шахраї взялися за
київських автомобілістів

Шахраї взялися за київських автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:23

Если бы*** паркует свои машины на газоне, несмотря на многочисленные просьбы этого не делать, вандализм вполне уместен и приветствуется.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:32

  Polly написав:Если бы*** паркует свои машины на газоне, несмотря на многочисленные просьбы этого не делать, вандализм вполне уместен и приветствуется.

А вы уверены, что пострадали только те, кто паркуется на газонах?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:07

  Очкарик написав:yevgenmuza

Приятно встретить человека, который:
Честно платит все налоги,
Никогда не выбросит мусор мимо урны
Всегда убирает фекалии за своей собакой
Никогда не переходит улицу в неположенном месте
Вовремя оплачивает все счета
Не изменяет жене
Занимается воспитанием детей
Чистит зубы не реже двух раз в день
И т.д. и т.п.

Жалко только, что вместо закона он руководствуется революционной целесообразностью... Так бы ангел просто...


Типичное поведение - перевести стрелки. Каким законом руководствоваться? Прямо только что вызвал патруль, чтобы эвакуировать машину, которая запарковалась на тротуаре прямо перед пешеходным переходом, приехал патруль, а эвакуировать машину нельзя, потому что она весит 2.5 тонны и эвакуаторщик не будет рисковать её поднимать, т.к. может её повредить. Вот и весь закон. Патруль уехал и до свидания. Переходите дорогу по проезжей части.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:27

  yevgenmuza написав:Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.


будешь идти ночью домой и тебе набьют хлебало - так и надо, ночью дома нужно спать! :mrgreen:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:28

  yevgenmuza написав:Типичное поведение - перевести стрелки. Каким законом руководствоваться? Прямо только что вызвал патруль, чтобы эвакуировать машину, которая запарковалась на тротуаре прямо перед пешеходным переходом, приехал патруль, а эвакуировать машину нельзя, потому что она весит 2.5 тонны и эвакуаторщик не будет рисковать её поднимать, т.к. может её повредить. Вот и весь закон. Патруль уехал и до свидания. Переходите дорогу по проезжей части.


Как-то у нас перед домом таксист свою машину оставлял так, что объезжать приходилось, один раз я ему грязи на лобовое накидал - и все, не видел его больше... может совпадение :)

Есть же куча способов не покоцав машину - дать понять, что не надо так делать :)
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів

  Faceless написав:Машинам не место на тротуарах и во дворах.


а для чего дворы строили? платные парковки говорите, а не в тех же ли дворах они находяться?
другой пример...
киев, метро минская. газон с травой возле базара залили асвальтом и теперь там платная парковка, не придающая красоты. теперь это повод жителям соседних домов на машины подобные угрозы клеить? все банально, власти в автовладельце по прежнему видят дойную корову!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:36

  yevgenmuza написав:
  r_skrypnik написав:
  yevgenmuza написав:Так им и надо. Машина ночью на стоянке должна быть, а не на улице.

Т.е. если вечером по дороге домой у вас "попросят закурить", то так вам и надо? дома ведь надо сидеть в такое время, а не сОваться по улице?


Когда я иду вечером домой, то я закон не нарушаю и никому не мешаю, а те, кто ставят свои машины как попало в неположенных местах в угоду своему комфорту и в ущерб остальным людям, да, так им и надо.



это потом вам вечером обоснуют, мешали ли вы кому то или нет....
не суди и не судим будешь...

к слову продажные чинуши дают добро на постройку домов по 25 этадей рядом со старым фондом с нарушением всех норм, а потом натравливают на автовладельцев старушек и пешеходов.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:25

  Faceless написав:По номеру карты отпределяется банк, куда катается жалоба на мошенничество

Что может быть за 500 грн? Дорогие телефоны воровать не боятся потому что никакого наказания нет кроме как откупиться. А если даже телефоны и находятся то менты их оставляют себе.
p_a_l
 
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