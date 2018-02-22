Шахраї взялися за київських автомобілістів

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p_a_l написав:Лично я бы приплачивал тем кто разбирался бы с воющими сигналками. Реально сделать ничего нельзя. Эвакуатором не заберут. Орет целую ночь. Проломали бы лобовуху и другим неповадно было бы. А по поводу царапин, может они тимуровцы может они наказывают только хамов))))
и даже присесть на пару лет или условно с компенсацией ущерба не страшно? таких стране на фронте сильно не хватает.
Цікавий нюанс . Вчора ще - коли з"явилася ця новина - можна було подивитися ну хоча б банк ( по № карти ) - на сайті https://psm7.com/bin-card ... Зараз заспамили , напевно ... А був : BIN:489049 Платежная система:VISA Выдана банком:QIWI BANK (JSC) Тип карты:DEBIT Категория карты:VIRTUAL Страна:RUSSIAN FEDERATION Сайт банка:www.qiwi.com