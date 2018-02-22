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Шахраї взялися за
київських автомобілістів

Шахраї взялися за київських автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:06

  p_a_l написав:
  Faceless написав:По номеру карты отпределяется банк, куда катается жалоба на мошенничество

Что может быть за 500 грн? Дорогие телефоны воровать не боятся потому что никакого наказания нет кроме как откупиться. А если даже телефоны и находятся то менты их оставляют себе.

Карту заблокируют
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:21

Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів

  yevgenmuza написав:Когда я иду вечером домой, то я закон не нарушаю и никому не мешаю

это просто ваше мнение, причём с точки зрения гопника совершенно ошибочное.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:27

Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів

  Polly написав:вандализм вполне уместен и приветствуется.

если вас поймают, то объяснят уже в райотделе, что уместно и приветствуется.
а если будете упорствовать, то и до срока недалеко.
не надо бравировать, за это накажут.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:32

Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів

  p_a_l написав:Лично я бы приплачивал тем кто разбирался бы с воющими сигналками. Реально сделать ничего нельзя. Эвакуатором не заберут. Орет целую ночь. Проломали бы лобовуху и другим неповадно было бы.
А по поводу царапин, может они тимуровцы может они наказывают только хамов))))

и даже присесть на пару лет или условно с компенсацией ущерба не страшно?
таких стране на фронте сильно не хватает.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:54

Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів

Цікавий нюанс . Вчора ще - коли з"явилася ця новина - можна було подивитися ну хоча б банк ( по № карти ) - на сайті https://psm7.com/bin-card ... Зараз заспамили , напевно ...
А був :
BIN:489049
Платежная система:VISA
Выдана банком:QIWI BANK (JSC)
Тип карты:DEBIT
Категория карты:VIRTUAL
Страна:RUSSIAN FEDERATION
Сайт банка:www.qiwi.com
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