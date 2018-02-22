Шахраї взялися за київських автомобілістів

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
p_a_l написав:Лично я бы приплачивал тем кто разбирался бы с воющими сигналками. Реально сделать ничего нельзя. Эвакуатором не заберут. Орет целую ночь. Проломали бы лобовуху и другим неповадно было бы. А по поводу царапин, может они тимуровцы может они наказывают только хамов))))
и даже присесть на пару лет или условно с компенсацией ущерба не страшно? таких стране на фронте сильно не хватает.
Цікавий нюанс . Вчора ще - коли з"явилася ця новина - можна було подивитися ну хоча б банк ( по № карти ) - на сайті https://psm7.com/bin-card ... Зараз заспамили , напевно ... А був : BIN:489049 Платежная система:VISA Выдана банком:QIWI BANK (JSC) Тип карты:DEBIT Категория карты:VIRTUAL Страна:RUSSIAN FEDERATION Сайт банка:www.qiwi.com
Spitoll написав: Есть же куча способов не покоцав машину - дать понять, что не надо так делать
Спустить колеса и пассатижами согнуть золотники. Офигенный способ не в ущерб машине. Лично я бы приплачивал тем кто разбирался бы с воющими сигналками. Реально сделать ничего нельзя. Эвакуатором не заберут. Орет целую ночь. Проломали бы лобовуху и другим неповадно было бы. А по поводу царапин, может они тимуровцы может они наказывают только хамов))))
Лучше бы редакторы написали что только тем кто хамит, хоть парковать как попало бояться стали.
у меня такое было с машиной, глюк. на следующий день поехал, отремонтировал. если такое делать, то вам батенька когда нибудь что нибудь сделают не приятное
Очкарик написав:Приятно встретить человека, который: Честно платит все налоги, Никогда не выбросит мусор мимо урны Всегда убирает фекалии за своей собакой Никогда не переходит улицу в неположенном месте Вовремя оплачивает все счета Не изменяет жене Занимается воспитанием детей Чистит зубы не реже двух раз в день И т.д. и т.п.
Все плюс. кроме жены и "И т.д. и т.п." Зачем парковаться на тротуарах вообще не понимаю.