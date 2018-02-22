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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:17
Xirss, если авто дизельное, то картофелина ему пофиг - вылетит как из пушки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:19
Re: Шахраї взялися за київських автомобілістів
Монтажная пена?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:58
+1 Читаю и офигиваю- сколько в мозгах у людей совка пролетарского. У себя и у детей нужно воспитывать уважение к чужой чобственности. Частная собственность - неприкосновенна. Проще руку себе откусить должно быть, чем чужой машине шины проколоть.
Меня бесят имбицилы, паркующиеся на газоне, но мне и в мыслях не приходит хоть как- то вредить машине. Это НЕЗАКОННО. И нарушение правил другим, не развязывает мне руки. Положите под дворник записку. Ну самое большее грязи накидайте на стекло, если совсем невменяемый. Но вредить имуществу нельзя и точка.
Любителям уместного вандализма- на каком- то форуме читал, что словили за руку чувака, который машины царапал. Камера засняла и узнали чувака из соседних домов. Поцарапал несколько машин- причина, как он сказал, "стояли на его пешем пути к метро и мешали ему проходить". Расправа была жесткой и по лицу, а потом ногами на земле до бессознательного состояния- силами пострадавших водителей. Дикий Запад. Мы хотим так жить?Я нет.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:05
Re: смоке
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:46
Вот Вы с сарказмом это пишете, а реально, что делать такому человеку? Выхожу из подъезда с коляской, а прямо перед подъездом стоит очередной тазик на евробляхах, который не объехать на коляске. Что делать? Вызывать полицию? Я общался уже с тремя нарядами полиции. Все разными словами, но донесли одну и ту же мысль: у нас в городе (Днепропетровск) тендер на предоставление услуг эвакуации выиграл какой-то приближенный, у которого всего одна машина, и та старая, постоянно ломающаяся. Так что эвакуатор даже по серьезным причинам приезжает далеко не всегда, а по причине плохой парковки - вообще не ждите.
Каковы дальнейшие действия законопослушного гражданина, который делает все по Вашему списку?
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