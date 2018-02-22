Шахраї взялися за київських автомобілістів

Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:58

Pegasmaster написав: Polly написав: вандализм вполне уместен и приветствуется. вандализм вполне уместен и приветствуется.

если вас поймают, то объяснят уже в райотделе, что уместно и приветствуется.

а если будете упорствовать, то и до срока недалеко.

не надо бравировать, за это накажут. если вас поймают, то объяснят уже в райотделе, что уместно и приветствуется.а если будете упорствовать, то и до срока недалеко.не надо бравировать, за это накажут.

+1 Читаю и офигиваю- сколько в мозгах у людей совка пролетарского. У себя и у детей нужно воспитывать уважение к чужой чобственности. Частная собственность - неприкосновенна. Проще руку себе откусить должно быть, чем чужой машине шины проколоть.Меня бесят имбицилы, паркующиеся на газоне, но мне и в мыслях не приходит хоть как- то вредить машине. Это НЕЗАКОННО. И нарушение правил другим, не развязывает мне руки. Положите под дворник записку. Ну самое большее грязи накидайте на стекло, если совсем невменяемый. Но вредить имуществу нельзя и точка.Любителям уместного вандализма- на каком- то форуме читал, что словили за руку чувака, который машины царапал. Камера засняла и узнали чувака из соседних домов. Поцарапал несколько машин- причина, как он сказал, "стояли на его пешем пути к метро и мешали ему проходить". Расправа была жесткой и по лицу, а потом ногами на земле до бессознательного состояния- силами пострадавших водителей. Дикий Запад. Мы хотим так жить?Я нет.