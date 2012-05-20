Продажа коллекции украинских юбилейных монет 1995-2011 225 м

Продам коллекцию украинских юбилейных монет 1995 - 2011 225 монет
Набор монет 1995 (6 монет)
Набор монет 1996 (8 монет)
Набор монет 1997 (3 монеты- нет Первой годовщины Конституции,Монеты Украины)
Набор монет 1998 (7 монет – нет Сосюры,ЕБРР)
Набор монет 1999 (10 монет – нет 55 лет освобождения Украины)
Набор монет 2000 (16 монет)
Набор монет 2001 (17 монет)
Набор монет 2002(11 монет)
Набор монет 2003(5монет – нет Бокс,Черновол,Зубр,Конек,Короленко,Гмыря,Евпатория,100 лет мировой авиации,Вересай,Сухомлинский,Малышко,Бандура)
Набор монет 2004 (19 монет – нет Лифаря,Чемпионата по футболу,Балаклаве,юр академии им.Я.Мудрого,Лира)
Набор монет 2005(23 монеты – нет Филатова)
Набор монет 2006(22 монеты)
Набор монет 2007(19 монет – нет 1100 лет Чернигова)
Набор монет 2008(13 монет-нет Ровно,ЗУНР,Квитка-Основяненко,Просвита,Богуслав,Симоненко)
Набор монет 2009(18 монет – нет Карпатской Украины)
Набор монет 2010(12 монет-нет Луцка)
Набор монет 2011(16 монет)
Цена 51295 грн
Монеты в капсулах,запайках.
Фото вышлю по запросу.