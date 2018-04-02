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У Gmail можуть з'явитися
листи, що самознищуються

У Gmail можуть з'явитися листи, що самознищуються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:11

У Gmail можуть з'явитися листи, що самознищуються

Пропонуємо до обговорення:
Однією з найцікавіших функцій оновлення може стати можливість відправляти листи з обмеженим терміном придатності.

Дивися повний текст У Gmail можуть з'явитися листи, що самознищуються.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:12

Защиту от запечатления писем на скриншотах Google пока не придумала.

А зачем? Скриншот можно запросто подделать.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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