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У Росії збанкрутував
виробник літаків Антонова

У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:13

У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать документи на сайті суду.

Дивися повний текст У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:13

Вот жеж ватнички- за что не возьмутся, все испортачат
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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