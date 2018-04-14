Про це свідчать документи на сайті суду.
Дивися повний текст У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:13
У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова
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Дивися повний текст У Росії збанкрутував виробник літаків Антонова.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:13
Вот жеж ватнички- за что не возьмутся, все испортачат
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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