Сумарний глобальний борг досяг нового рекордного максимуму - 164 трильйони доларів або майже 225% світового ВВП.
Дивися повний текст У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:21
У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу
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Дивися повний текст У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:28
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