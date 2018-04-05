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У МВФ озвучили нечувану
суму світового боргу

У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:21

У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу

Пропонуємо до обговорення:
Сумарний глобальний борг досяг нового рекордного максимуму - 164 трильйони доларів або майже 225% світового ВВП.

Дивися повний текст У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:21

Откуда у мвф такие деньги?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:28

  p_a_l написав:Откуда у мвф такие деньги?

Это общий долг всех всем. МВФ тут не причем, просто прикинула цифру.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:05

если деньги дали, значит они откуда то появились. Раз появилась такая сумма, значит не все так плачевно))
Как пришло так и ушло))
magneet
 
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