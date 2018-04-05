Сумарний глобальний борг досяг нового рекордного максимуму - 164 трильйони доларів або майже 225% світового ВВП.
Дивися повний текст У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:21
У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу
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Дивися повний текст У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:28
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:05
если деньги дали, значит они откуда то появились. Раз появилась такая сумма, значит не все так плачевно))
Как пришло так и ушло))
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:10
Очевидный пузырь. Что будет когда лопнет - одному богу известно. А так как бога нет, то никому не известно.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:11
картонный аналитег за 2 сек во всем разобрался
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:56
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:20
Получается что мвф посредник тупо вгоняет всех в долги, раз все всем не могут сделать взаиморасчет. За чужие деньги вгоняет в долги под проценты да еще со своими требованиями. Похоже на Эпицентр)))
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