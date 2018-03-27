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Німеччина стала лідером у переробці сміття в Євросоюзі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина є лідером у переробці сміття в Європейському союзі, свідчать результати дослідження Німецького інституту економіки (IW).
Дивися повний текст Німеччина стала лідером у переробці сміття в Євросоюзі
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:40
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