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Німеччина стала лідером у
переробці сміття в Євросоюзі

Німеччина стала лідером у переробці сміття в Євросоюзі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:40

Німеччина стала лідером у переробці сміття в Євросоюзі

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина є лідером у переробці сміття в Європейському союзі, свідчать результати дослідження Німецького інституту економіки (IW).

Дивися повний текст Німеччина стала лідером у переробці сміття в Євросоюзі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:40

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serg_vronsky
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