Тестування планується провести влітку 2018 року.
Дивися повний текст Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в світі.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:46
Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в світі.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:46
Он будет поднимать "Мрия".
А "Мрия" уже дальше разгонять челноки.
Прикольно.
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