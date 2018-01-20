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Stratolaunch Systems проведе
політ найбільшого літака в...

Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:46

Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в...

Пропонуємо до обговорення:
Тестування планується провести влітку 2018 року.

Дивися повний текст Stratolaunch Systems проведе політ найбільшого літака в світі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:46

Он будет поднимать "Мрия".
А "Мрия" уже дальше разгонять челноки.
Прикольно.
serg_vronsky
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