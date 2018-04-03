Про це заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
Дивися повний текст Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:21
Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:21
простите, но я в Бровары переехал не для того, чтобы жить в Киеве )
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:38
Re: Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА
Рано или поздно присоединят
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:56
у*** врут о Коцюбинском. Там население против, только засланная голова сильрады мутит.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 22 кві, 2018 18:42
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