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Приєднання передмістя до
Києва скасовується - КМДА

Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:21

Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Дивися повний текст Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:21

простите, но я в Бровары переехал не для того, чтобы жить в Киеве )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:38

Re: Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА

Tamagoch написав:простите, но я в Бровары переехал не для того, чтобы жить в Киеве )
Рано или поздно присоединят :)
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:57

"Как дальше жить и где ж нам парковаться?!." (В. Вишневский)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:56

у*** врут о Коцюбинском. Там население против, только засланная голова сильрады мутит.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:42

  swan forever написав:у*** врут о Коцюбинском. Там население против, только засланная голова сильрады мутит.

И почему же население против? Мне кажется что там депутаты местные мутят, которые хотят Коцюбинское к Ирпеню присоеденить, но блин, Коцюбинское это анклав в границах Киева
Alex_Yu
 
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