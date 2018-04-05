В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют

Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28

почему не назвать криптовалюту товаром электронной формы и все отношения с ней регулировать по принципу бартера?

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