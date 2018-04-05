Про це в інтерв'ю порталу K750 розповів директор Департаменту стратегії та реформування Михайло Відякін.
Дивися повний текст В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28
В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28
почему не назвать криптовалюту товаром электронной формы и все отношения с ней регулировать по принципу бартера?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:38
Тема "старшего брата" никак не умрет. Думайте своей головой, а не ждите подсказок. Тем более, что МВФ еще в 2017 году выпускал рекомендации по регулированию рынка криптовалют
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