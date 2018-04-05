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В НБУ сказали, що гальмує
регулювання ринку криптовалют

В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28

В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю порталу K750 розповів директор Департаменту стратегії та реформування Михайло Відякін.

Дивися повний текст В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28

почему не назвать криптовалюту товаром электронной формы и все отношения с ней регулировать по принципу бартера?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:38

Тема "старшего брата" никак не умрет. Думайте своей головой, а не ждите подсказок. Тем более, что МВФ еще в 2017 году выпускал рекомендации по регулированию рынка криптовалют
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:13

Новость просто нужно было назвать "В НБУ сказал, что тормозит"
Какой эмитент у золота? Или у нефти?
Может потому "майнеры" называются "майнерами"?
Низкая квалификация сотрудников Нацбанка и еще более низкая инициативность чиновников не позволяет стране зарабатывать миллиарды долларов на криптовалютах.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:10

Re: В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют

  Tamagoch написав:почему не назвать криптовалюту товаром электронной формы и все отношения с ней регулировать по принципу бартера?

ну так и есть, работает такое.
Столичную квартиру поменяли на сумму в криптовалюте согласно договору мены, заключив смарт-контракт.

эфиры на квартиру поменяли.
https://ain.ua/2017/09/26/kvartiru-za-ethereum
Pegasmaster
 
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