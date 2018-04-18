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Трамп розповів, в якому випадку
США введуть нові санкції...

Трамп розповів, в якому випадку США введуть нові санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:22

Трамп розповів, в якому випадку США введуть нові санкції...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що нових санкцій проти РФ не буде, поки вона не зробить чергову провокацію.

Дивися повний текст Трамп розповів, в якому випадку США введуть нові санкції проти Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:22

Клоун на дроті.
sena_2008atp
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Достаточно одной провокации!)
sal
 
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