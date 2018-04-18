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Трамп розповів, в якому випадку США введуть нові санкції...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що нових санкцій проти РФ не буде, поки вона не зробить чергову провокацію.
Дивися повний текст Трамп розповів, в якому випадку США введуть нові санкції проти Росії
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:22
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:55
Достаточно одной провокации!)
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