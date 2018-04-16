E&Y підрахувала вартість української ГТС

Додано: Чет 19 кві, 2018 11:27

Можно посмотреть на ситуацию трезво. Некое подобие рынка таки в Украине есть. Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.