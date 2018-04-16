Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз"
Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33
E&Y підрахувала вартість української ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43
ты прикалываешься? 10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру - это разумные и подьемные деньги. Если будет политическая воля таки продать это европейскому инвестору - будет очередь стоять. А 10 млрд евро сможет безболезненно наскрести даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59
Re: E&Y
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа. Неплохое вложение.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:27
Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС
Можно посмотреть на ситуацию трезво. Некое подобие рынка таки в Украине есть. Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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