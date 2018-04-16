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E&Y підрахувала
вартість української ГТС

E&Y підрахувала вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

E&Y підрахувала вартість української ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз"

Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:34

Это... чтоб потом жальче было?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43

  vitali_kalinin написав:А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?

ты прикалываешься? 10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру - это разумные и подьемные деньги. Если будет политическая воля таки продать это европейскому инвестору - будет очередь стоять. А 10 млрд евро сможет безболезненно наскрести даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59

Re: E&Y

  redmax11 написав:даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах

Польше надо, а Украине не надо?!
sal
 
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Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа. Неплохое вложение.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:27

Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС

Некое подобие рынка таки в Украине есть. Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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