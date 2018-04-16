Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз"
Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33
E&Y підрахувала вартість української ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43
ты прикалываешься? 10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру - это разумные и подьемные деньги. Если будет политическая воля таки продать это европейскому инвестору - будет очередь стоять. А 10 млрд евро сможет безболезненно наскрести даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59
Re: E&Y
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа. Неплохое вложение.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:27
Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС
Можно посмотреть на ситуацию трезво. Некое подобие рынка таки в Украине есть. Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:56
Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:00
Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС
чушь.
1. вряд ли гтс будут продавать. т.к. есть огромные коррупционные доходы.
2. гтс используется для транспортировки газа внутри страны. металлоломом она станет, если все перейдут на другой энергоноситель.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:44
Re: ГТС 2
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