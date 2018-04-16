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E&Y підрахувала
вартість української ГТС

E&Y підрахувала вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

E&Y підрахувала вартість української ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз"

Дивися повний текст E&Y підрахувала вартість української ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:33

А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?
vitali_kalinin
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Это... чтоб потом жальче было?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:43

  vitali_kalinin написав:А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?

ты прикалываешься? 10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру - это разумные и подьемные деньги. Если будет политическая воля таки продать это европейскому инвестору - будет очередь стоять. А 10 млрд евро сможет безболезненно наскрести даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59

Re: E&Y

  redmax11 написав:даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах

Польше надо, а Украине не надо?!
sal
 
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Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа. Неплохое вложение.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:27

Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС

Можно посмотреть на ситуацию трезво. Некое подобие рынка таки в Украине есть. Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:56

Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС

  vitali_kalinin написав:А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?

10 ярдов евро это копейки за такую структуру.
другой вопрос, зачем надо было в гривнах считать?
и по какому курсу посчитано?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:00

Re: E&Y підрахувала вартість української ГТС

  mister-svet написав:Потому вартiсть украинской ГТС стоит ровно столько сколько предложит РЕАЛЬНЫЙ покупатель. Это на сегодня. По истечении/прекращении транзита российского газа - цена металлолома -резка, -транспорт, -откат за контракт по демонтажу.

чушь.
1. вряд ли гтс будут продавать. т.к. есть огромные коррупционные доходы.
2. гтс используется для транспортировки газа внутри страны. металлоломом она станет, если все перейдут на другой энергоноситель.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:44

Re: ГТС 2

  Pegasmaster написав:гтс используется для транспортировки газа внутри страны. металлоломом она станет, если все перейдут на другой энергоноситель

Транспортировка газа внутри страны осуществляется за счет рос.газа.
sal
 
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