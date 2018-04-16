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E&Y підрахувала
вартість української ГТС

E&Y підрахувала вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:15

вартість ОЗ та вартість бізнесу - різні речі., дивно це пояснювати на профільному форумі.
pashuha
 
Повідомлень: 157
З нами з: 28.10.09
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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