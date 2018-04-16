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E&Y підрахувала
вартість української ГТС

E&Y підрахувала вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:15

вартість ОЗ та вартість бізнесу - різні речі., дивно це пояснювати на профільному форумі.
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:07

В сегодняшних реалиях стоимость ГТС очень просто посчитать. Берем стоимость Одесса-Броды и умножаем на коэффициент разницы их длинны. Плюс стоимость подземных хранилищ.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:24

redmax11
10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру
Чего гадать? Кто знает какой там реально износ?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:26

p_a_l
Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа
Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят.
Molchyn
 
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