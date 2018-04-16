E&Y підрахувала вартість української ГТС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:15
вартість ОЗ та вартість бізнесу - різні речі., дивно це пояснювати на профільному форумі.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:07
В сегодняшних реалиях стоимость ГТС очень просто посчитать. Берем стоимость Одесса-Броды и умножаем на коэффициент разницы их длинны. Плюс стоимость подземных хранилищ.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:24
redmax11
Чего гадать? Кто знает какой там реально износ?
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:26
p_a_l
Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят.
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05
а что скажет наш уважаемый форумчанин Критик? Что то он молчит, как Арбузов на пресс-конференции
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