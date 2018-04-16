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E&Y підрахувала
вартість української ГТС

E&Y підрахувала вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:15

вартість ОЗ та вартість бізнесу - різні речі., дивно це пояснювати на профільному форумі.
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:07

В сегодняшних реалиях стоимость ГТС очень просто посчитать. Берем стоимость Одесса-Броды и умножаем на коэффициент разницы их длинны. Плюс стоимость подземных хранилищ.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:24

redmax11
10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру
Чего гадать? Кто знает какой там реально износ?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:26

p_a_l
Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа
Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05

а что скажет наш уважаемый форумчанин Критик? Что то он молчит, как Арбузов на пресс-конференции
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 00:18

  redmax11 написав:
  vitali_kalinin написав:А гроши у них есть или покупатель за эти гроши?

ты прикалываешься? 10 млрд евро за такую газовую инфраструктуру - это разумные и подьемные деньги. Если будет политическая воля таки продать это европейскому инвестору - будет очередь стоять. А 10 млрд евро сможет безболезненно наскрести даже Польша в одиночку, не говоря уже о стандартных для такой сделки консорциумах


Есть только один реальный покупатель, который легко выложит названную сумму, но ему никто не продаст :)
Вообще если бы в свое время создали трехсторонний консорциум, то сегодня проблем в стране было бы намного меньше, но жадность помноженная на тупость страшная вещь...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:42

  Molchyn написав:p_a_l
Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа
Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят.

На месте правительства нужно работать над вопросом не гадания- погонят/не погонят, а созданием условий, что мы будем решать пропустим или нет. Все знают, что раша наш враг при ее текущем режиме, а не партнер, с которым можно вести дела. Хотя все эти политические пляски смешны. Будуть транзит через нас делать и никуда не денутся. Напрямую всегда дешевле,чем в обход. Сколько понтов было про прекращения транзита в 2019, уже рашня забыла и рассказывает, что речь о прекращении не идет. Сколько тут руссоботни строчило про сдачу на металлолом ГТС, да и сейчас неадекваты этот бред пишут.Но в любом случае нам нужно увеличивать собственную добычу и все будет норм.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:49

  SMOKE написав:На месте правительства нужно работать над вопросом не гадания- погонят/не погонят, а созданием условий, что мы будем решать пропустим или нет. Все знают, что раша наш враг при ее текущем режиме, а не партнер, с которым можно вести дела.

Спору нет.
Но возможно ещё больший враг - "патриоты", переписывающие на свои офшорки месторождения, и организовывающие схемы с транзитом и распределением газа (по мотивам плёнок Онищенко). Кому такие "партнёры" нужны?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:20

  Деньги написав:а что скажет наш уважаемый форумчанин Критик? Что то он молчит, как Арбузов на пресс-конференции

Высказывать аргументированное мнение сегодня считается троллингом. Точнее приравнять полностью нельзя, и "забанить вроде не за что, но очень хочется" (слова одного из администраторов, не буду тыкать пальцем), поэтому банили уже раза 3-4 по надуманным причинам. Так что не ждите Критика, с огромной долей вероятности он не отпишется, его просто такой жесткой цензурой выдавили с этого ресурса.
Imp
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