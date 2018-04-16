E&Y підрахувала вартість української ГТС

Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:42

Molchyn написав: p_a_l Окупается меньше чем за 5 лет за транзит рос газа Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят. Это если надежный транзит! А с Рашкой может и по другому. А эти могут упереться и лопаться от газа но через нас не погонят.

На месте правительства нужно работать над вопросом не гадания- погонят/не погонят, а созданием условий, что мы будем решать пропустим или нет. Все знают, что раша наш враг при ее текущем режиме, а не партнер, с которым можно вести дела. Хотя все эти политические пляски смешны. Будуть транзит через нас делать и никуда не денутся. Напрямую всегда дешевле,чем в обход. Сколько понтов было про прекращения транзита в 2019, уже рашня забыла и рассказывает, что речь о прекращении не идет. Сколько тут руссоботни строчило про сдачу на металлолом ГТС, да и сейчас неадекваты этот бред пишут.Но в любом случае нам нужно увеличивать собственную добычу и все будет норм.