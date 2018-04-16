E&Y підрахувала вартість української ГТС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:39
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:50
Даже если чего и не успеют отбить - остаток+гешефт справедливо распределяется на всех пользователей газом, и т.д. и т.п. Я бы за благосостояние "новых" владельцев не переживал.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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