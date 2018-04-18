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У МВФ про підвищення "мінімалки"
в Україні: можливості...

У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59

У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...

Пропонуємо до обговорення:
Представник МВФ Йоста Люнгман заявляє про відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету.

Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00

"возможности отсутствуют" - емкая лаконична формулировка. Нужно будет вспомнить ее когда Украина будет объяснять МВФ почему не отдаст долг.
victor_kandalov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:10

Казалось бы очевидные вещи...
Moimir
 
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