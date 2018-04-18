Представник МВФ Йоста Люнгман заявляє про відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету.
Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59
У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00
"возможности отсутствуют" - емкая лаконична формулировка. Нужно будет вспомнить ее когда Украина будет объяснять МВФ почему не отдаст долг.
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