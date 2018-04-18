Представник МВФ Йоста Люнгман заявляє про відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету.
Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59
У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00
"возможности отсутствуют" - емкая лаконична формулировка. Нужно будет вспомнить ее когда Украина будет объяснять МВФ почему не отдаст долг.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:53
Re: У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості..
не совсем. вчера Рева рассказывал, что такое повышение возможно при выведении какой-то части экономики из тени.
без этого, вряд ли.
п.с. взрослый человек не может на минималку прожить, реальные доходы всё равно выше.
минималка это 2500 грн на руки. минус коммуналка, питание, проезд, одежда, обувь.
нереально.
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45
Чтобы вывести из тени мало об этом говорить. Чем там в итоге закончилась "борьба" с "янтарной мафией"? А с "ореховой", "ритуальной"....? - говорильней
реклама
|