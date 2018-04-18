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У МВФ про підвищення "мінімалки"
в Україні: можливості...

У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:59

У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...

Пропонуємо до обговорення:
Представник МВФ Йоста Люнгман заявляє про відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету.

Дивися повний текст У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості відсутні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00

"возможности отсутствуют" - емкая лаконична формулировка. Нужно будет вспомнить ее когда Украина будет объяснять МВФ почему не отдаст долг.
victor_kandalov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:10

Казалось бы очевидные вещи...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:53

Re: У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості..

  Moimir написав:Казалось бы очевидные вещи...

не совсем. вчера Рева рассказывал, что такое повышение возможно при выведении какой-то части экономики из тени.
без этого, вряд ли.
п.с. взрослый человек не может на минималку прожить, реальные доходы всё равно выше.
минималка это 2500 грн на руки. минус коммуналка, питание, проезд, одежда, обувь.
нереально.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45

  Pegasmaster написав: не совсем. вчера Рева рассказывал, что такое повышение возможно при выведении какой-то части экономики из тени. без этого, вряд ли. п.с. взрослый человек не может на минималку прожить, реальные доходы всё равно выше. минималка это 2500 грн на руки. минус коммуналка, питание, проезд, одежда, обувь. нереально.

Чтобы вывести из тени мало об этом говорить. Чем там в итоге закончилась "борьба" с "янтарной мафией"? А с "ореховой", "ритуальной"....? - говорильней
Moimir
 
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