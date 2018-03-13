Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41
В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу...
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Дивися повний текст В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41
"В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киев"..- ясно "с чего", - с БАНКЕТА!!..
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51
не путайте... сначала дерибан, а уже потом банкет
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:09
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:04
дорог в городе нет, а они еще планируют окружную, которой тоже возможно и не будет
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