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В уряді розповіли, з чого почнуть
Велику кільцеву дорогу...

В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41

В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:41

"В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киев"..- ясно "с чего", - с БАНКЕТА!!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51

  maestro71 написав:"В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киев"..- ясно "с чего", - с БАНКЕТА!!..

не путайте... сначала дерибан, а уже потом банкет
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:03

Зрадаботы начали с тупого стука клювом по клаве.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:09

  komp написав:Зрадаботы начали с тупого стука клювом по клаве.


А с чего предлагают начать патриоты? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:04

дорог в городе нет, а они еще планируют окружную, которой тоже возможно и не будет
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:04

  Rainbow написав:дорог в городе нет, а они еще планируют окружную, которой тоже возможно и не будет


Но бюджет, то есть и с ним надо что-то делать! :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:52

Шановні кияни. Поїдьте в ліс на шашлик кілометрів за 200 від міста, і ви побачите що таке немає доріг. Вам нічого жалітися. В мене навіть в дворі зробили асфальт.
w1961
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