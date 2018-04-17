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Тонни грошей: нові монети
відтягнуть кишені українців і...

Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і...

Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, на початку 2018 року в обігу перебувало 546,7 млн грн. банкнот номіналом 1 грн.

Дивися повний текст Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і збільшать витрати бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

Оттянут карманы, пользоваться неудобно и выкинуть жалко..
sal
 
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