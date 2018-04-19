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Тонни грошей: нові монети
відтягнуть кишені українців і...

Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і...

Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, на початку 2018 року в обігу перебувало 546,7 млн грн. банкнот номіналом 1 грн.

Дивися повний текст Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і збільшать витрати бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42

Оттянут карманы, пользоваться неудобно и выкинуть жалко..
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:02

Re: Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і.

Пропоную викидати. Або розчиняти в кислоті.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:52

Ни о чем. Крупнейшая сеть терминалов Привата уже давно только от 10 грн принимает, несколько лет как. Трагедии не произошло
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:47

Re: Тонни грошей: нові монети відтягнуть кишені українців і.

  Mazay256 написав:Крупнейшая сеть терминалов Привата уже давно только от 10 грн принимает, несколько лет как.
Чёс.
в обороте находилось 546,7 млн грн. банкнот номиналом 1 грн. и 256,5 млн. двухгривневых. Масса которых, соответственно, составляет примерно 546,7 т и 256,5 т.
интересная инфа. миллион банкнот весит тонну.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:09

  Mazay256 написав:Ни о чем. Крупнейшая сеть терминалов Привата уже давно только от 10 грн принимает, несколько лет как. Трагедии не произошло


Есть разные приватовские терминалы. Возле меня и по одной гривне принимает.
freeze
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