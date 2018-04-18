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Гройсман розповів, як зовнішні
борги тиснуть на Україну

Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55

Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну

Пропонуємо до обговорення:
Голова уряду зазначив, що тільки на обслуговування держборгу доводиться витрачати великі суми з бюджету.

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Что-то зачастил про долги.
Три года не вспоминал даже.
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Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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