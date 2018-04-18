Голова уряду зазначив, що тільки на обслуговування держборгу доводиться витрачати великі суми з бюджету.
Дивися повний текст Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55
Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55
Что-то зачастил про долги.
Три года не вспоминал даже.
К чему готовят общественное мнение?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:13
"“Фактически суммарный долг сегодня более 65 млрд долларов, которые лежат на плечах украинцев" вот ключевая фраза для пересичных.
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:47
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:03
Re: гройсмен
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:15
Интересная заметка. Гройсман - проблемма давление внешних долгов на государство. Поэтому минфин рассматривает внешние заимствования, как выход из этих проблем. Если перевести на нормальный язык, то решения проблемы у правительства нет. И быть не может.
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