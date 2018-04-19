Гройсман розповів, як зовнішні борги тиснуть на Україну

sequence написав:нет никаких проблем перезанять еще, если ты занимаешь под 0-2%, как серьезные пацаны. А так - "выйти на внешние рынки" означает перезанять еще под больший процент (примерно 7-8%), чем брали, т.е. по привычке переложить еще большую проблему на "наступников". Это тупик: деньги, что берутся - "короткие", проценты - большие, "папиредники" - крайние
А ввиду отсутствия перспектив под процент в пол конского ни кто и не вложит. В этом проблема глобализации. Где плохо будет еще хуже, потому ,что лучшие трудовые ресурсы, сколоченные на развале состояния уйдут в более стабильные места.