Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що витрати українців в накопичувальній системі потрібно мінімізувати.
Дивися повний текст Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути занадто дорогою для українців.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:05
Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути...
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Дивися повний текст Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути занадто дорогою для українців.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:43
Слив в одну лузу, а распил - по нескольким компаниям. И что нового?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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