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Рева: модель накопичувальної
системи пенсій може бути...

Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:05

Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що витрати українців в накопичувальній системі потрібно мінімізувати.

Дивися повний текст Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути занадто дорогою для українців.
R2
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А кто знает? если Рева не знает, что может..
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Слив в одну лузу, а распил - по нескольким компаниям. И что нового?
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