|
|
|
Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак висловився проти ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни.
Дивися повний текст Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81502
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:52
ситуация с "желтым светом" напоминает собаку, которая когда ей нечего делать, лижет... ищет себе работу
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:59
Смешались в кучу ямы, светофоры, дороги, бешеные скорости...
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2250
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:24
Сделали бы паузы между переключение красного и зелёного на перекресной дороге, как в Германии
-
link654
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|