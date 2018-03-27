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Голова "Укравтодору"
висловився щодо ідеї скасування...

Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування...
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:51

Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак висловився проти ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни.

Дивися повний текст Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:52

ситуация с "желтым светом" напоминает собаку, которая когда ей нечего делать, лижет... ищет себе работу
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:59

Re: голова

Смешались в кучу ямы, светофоры, дороги, бешеные скорости...
sal
 
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Сделали бы паузы между переключение красного и зелёного на перекресной дороге, как в Германии
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:32

Не заделывать ямы - не будут "гонять с бешеной скоростью". Делов-то.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:44

Лучше отменить мигающий зеленый, чтобы не ломать голову успеешь проскочить или нет - зажегся желтый, значит ехать нельзя.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:50

Думаю більше 30% водіїв постійно проскакують на жовте світло. Причина проста - нема покарання. Нема "листів щастя" з фотокамери на світлофорі. Поліція ігнорує дрібні порушення: їзду без ближнього світла фар; відсутність світловідбиваючихних жилетів і катафотів на гужовому трансп. та велосипедах і т.д.

Потрібно проводити регулярні рейди від поліції, щодо штрафування, за проїзд на жовте.
gost999
 
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