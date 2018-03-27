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Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак висловився проти ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни.
Дивися повний текст Голова "Укравтодору" висловився щодо ідеї скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:52
ситуация с "желтым светом" напоминает собаку, которая когда ей нечего делать, лижет... ищет себе работу
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:59
Смешались в кучу ямы, светофоры, дороги, бешеные скорости...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:24
Сделали бы паузы между переключение красного и зелёного на перекресной дороге, как в Германии
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:32
Не заделывать ямы - не будут "гонять с бешеной скоростью". Делов-то.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:44
Лучше отменить мигающий зеленый, чтобы не ломать голову успеешь проскочить или нет - зажегся желтый, значит ехать нельзя.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 21:50
Думаю більше 30% водіїв постійно проскакують на жовте світло. Причина проста - нема покарання. Нема "листів щастя" з фотокамери на світлофорі. Поліція ігнорує дрібні порушення: їзду без ближнього світла фар; відсутність світловідбиваючихних жилетів і катафотів на гужовому трансп. та велосипедах і т.д.
Потрібно проводити регулярні рейди від поліції, щодо штрафування, за проїзд на жовте.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 07:35
Ще один важливий фактор,який мотивує проскакувати! Жовте та червоне світло забороняють проїзд перехрестя. При цьому за проїзд на червоне передбачається штраф. А проїзд на жовте НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ШТРАФУ!
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