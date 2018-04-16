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Суд каже, що зняв арешт
не з коштів Януковича

Суд каже, що зняв арешт не з коштів Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:54

Суд каже, що зняв арешт не з коштів Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну заяву оприлюднив Печерський райсуд Києва, який задовольнив зняття арешту.

Дивися повний текст Суд каже, що зняв арешт не з коштів Януковича.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:54

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