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На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10
Пропонуємо до обговорення:
У Чернівецькій області сім'ю позбавили субсидії через купівлю гаджетів Apple на загальну суму в 189 тис. грн. Про це пише AIN.UA з посиланням на Департамент соціального захисту населення ЧОДА.
Дивися повний текст На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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R2
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10
А может они в кредит их брали )
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:13
alex_dvornichenko написав:
А может они в кредит их брали )
Да даже в кредит на два года. это по 5к в месяц. А коммунальные ну пускай тысячу.
Так что если информация достоверная то правильно сделали.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:16
Неплохо было бы с этих хитросделанных вуек уже полученное в двойном объеме струсить.
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22
alex_dvornichenko написав:
А может они в кредит их брали )
Ну да, тогда нафига им субсидия. 6000 € хватит на много месяцев коммуналку заплатить.
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link654
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