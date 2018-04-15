На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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«Например, есть семья: жена, муж, двое детей. Муж зарабатывает много, жена не работает. И жена с детьми регистрируются у ее родителей, пенсионеров. Им, конечно, дается субсидия. А человек зарегистрирован у мамы, но живет здесь. Мама потом приходит и говорит, что он хоть и зарегистрирован, однако не живет у нее. Инспекторы этот факт подтверждают и снимают его с расчета. И таким образом его доход не учитывается», – рассказал Рева. http://www.aif.ua/money/otberut_subsidi ... a_etot_raz