На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10
Пропонуємо до обговорення:
У Чернівецькій області сім'ю позбавили субсидії через купівлю гаджетів Apple на загальну суму в 189 тис. грн. Про це пише AIN.UA з посиланням на Департамент соціального захисту населення ЧОДА.
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На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10
А может они в кредит их брали )
alex_dvornichenko
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:13
alex_dvornichenko написав:
А может они в кредит их брали )
Да даже в кредит на два года. это по 5к в месяц. А коммунальные ну пускай тысячу.
Так что если информация достоверная то правильно сделали.
-Segey-
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:16
Неплохо было бы с этих хитросделанных вуек уже полученное в двойном объеме струсить.
В Европу через жony!
summacut
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Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22
alex_dvornichenko написав:
А может они в кредит их брали )
Ну да, тогда нафига им субсидия. 6000 € хватит на много месяцев коммуналку заплатить.
link654
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:18
Это говорит о неэффективности субсидий, так как не могут отследить ,кто их получает. Это 1 случай на 6 миллионов.
laa1999
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42
laa1999 написав:
Это говорит о неэффективности субсидий, так как не могут отследить ,кто их получает. Это 1 случай на 6 миллионов.
судя из статьи как раз таки могут отследить, просто тут вопиющий случай, получивший огласку. Таких "неимущих" еще и штрафануть бы
redmax11
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:50
Лайфхак від Реви:
«Например, есть семья: жена, муж, двое детей. Муж зарабатывает много, жена не работает. И жена с детьми регистрируются у ее родителей, пенсионеров. Им, конечно, дается субсидия. А человек зарегистрирован у мамы, но живет здесь. Мама потом приходит и говорит, что он хоть и зарегистрирован, однако не живет у нее. Инспекторы этот факт подтверждают и снимают его с расчета. И таким образом его доход не учитывается», – рассказал Рева.
http://www.aif.ua/money/otberut_subsidi ... a_etot_raz
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:44
То есть, если твой родственник, которого ты знать не знаешь, купил айфон - тебе отменят субсидию?
deusfromchaos
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:02
deusfromchaos написав:
То есть, если твой родственник, которого ты знать не знаешь, купил айфон - тебе отменят субсидию?
якщо прописаний в квартирі - то так)
sdmitruk
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